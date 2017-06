President Egypte keurt overdracht eilanden aan Saudi-Arabië goed

De overdracht ligt erg gevoelig. Nationalistische Egyptenaren zijn fel tegen het afstaan van de eilanden Tiran en Sanafir.

Een rechter oordeelde eerder dat niet is aangetoond dat de eilanden van Saudi-Arabië zijn. Dat vonnis werd later nietig verklaard door een andere rechtbank, maar het is onduidelijk of die uitspraak rechtsgeldig is.

Het constitutionele hof kondigde deze week aan de knoop te zullen doorhakken over de vraag welke instelling het laatste woord heeft over de kwestie. Juristen van de regering betoogden eerder dat alleen het parlement bevoegd is om beslissingen te nemen over zaken die de nationale soevereiniteit betreffen.

Ondanks het gesteggel heeft Sisi nu zijn goedkeuring gegeven aan het akkoord. Hij "heeft de demarcatieovereenkomst tussen Egypte en Saudi-Arabië geratificeerd", meldde het kabinet in een verklaring.