Spoorloos-journalisten Bolt en Follender waren 'ernstig in gevaar'

"We moesten voor ons leven vechten omdat we de jungle in moesten vluchten voor het leger", aldus Bolt. "Wij zijn jongens die wel een beetje kunnen lopen, maar niet zodanig dat we op gympen door de dichtgegroeide jungle kunnen lopen, voor uren achter elkaar."

Volgens Bolt gingen de twee in "overlevingsstand". "Wonder boven wonder hebben we het overleefd." Het moeilijkste moment was toen we moesten vluchten voor een helikopter van het leger, dat gebeurde op maandag."

"We waren erg bang, want je hebt geen idee welke kant het op gaat", zegt Follender. "Als je zoveel wapens om je heen hebt en je niet weet waar je aan toe bent, dan ben je gewoon heel erg bang."

"We hadden de eerste dag veel spijt, maar het heeft geen zin om spijt te hebben", aldus Bolt. Daarna ging de knop om bij de journalisten. "We eten dat verschrikkelijke eten wel en drinken dat verschrikkelijke water wel. We houden zo de moed erin", zegt Bolt. Vooral humor tussen beide was erg belangrijk om het vol te houden de afgelopen dagen, zegt Follender.

Beide proberen zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland. "Een keer loop je tegen de lamp, deze lamp was wel erg heet. Dat hoeven we niet meer over te doen." Wel zeggen ze beide terug te zullen keren naar Colombia.

Versalles

Spoorloos-presentator Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender lieten eerder al weten het naar omstandigheden goed te maken. De journalisten werden ontvoerd in het dorp Versalles, in de gemeente El Tarra. Bij de politie en een autoverhuurbedrijf in het land vroegen ze nog naar de omstandigheden in het gebied, daar werd hun niet verteld dat ze niet richting El Tarra konden gaan.

Eerst dacht het duo dat ze te maken hadden met een "roofoverval", zegt Bolt tegen het Colombiaanse radiostation Caracol. Gewapende mannen vroegen om hun camera. Daarna werden ze meegenomen door de militanten. Ze moesten enige uren lopen voordat ze bij een huis waren. Op de tweede dag werden ze wederom verplaatst.

Op dag drie moesten beide mannen ongeveer veertien uur lopen. Het leger was in de buurt en daarom zijn ze diep de jungle in gebracht. Bolt zou enige keren zijn gevallen tijdens die tocht en liep daardoor verwondingen op aan zijn borst. Het duo is volgens de radiozender met respect behandeld.