Bolt en Follender maken het naar omstandigheden goed

De journalisten werden ontvoerd in het dorp Versalles, in de gemeente El Tarra. Bij de politie en een autoverhuurbedrijf in het land vroegen ze nog naar de omstandigheden in het gebied, daar werd hun niet verteld dat ze niet richting El Tarra konden gaan.

Eerst dacht het duo dat ze te maken hadden met een "roofoverval", zegt Bolt tegen het Colombiaanse radiostation Caracol. Gewapende mannen vroegen om hun camera. Daarna werden ze meegenomen door de militanten. Ze moesten enige uren lopen voordat ze bij een huis waren. Op de tweede dag werden ze wederom verplaatst.

Op dag drie moesten beide mannen ongeveer veertien uur lopen. Het leger was in de buurt en daarom zijn ze diep de jungle in gebracht. Bolt zou enige keren zijn gevallen tijdens die tocht en liep daardoor verwondingen op aan zijn borst. Het duo is volgens de radiozender met respect behandeld.

'Berggeitjes'

In een telefoongesprek met De Telegraaf zegt Bolt dat hij dacht dat hij dit niet zou overleven. "Die guerrilla’s kapten een weg door de begroeiing, en wij werden er achteraan getrokken. Maar zij lopen als berggeitjes en goedgetrainde commando’s. Wij liepen als bromsnor. Dat was niet vol te houden."

In Cúcuta worden Bolt en Follender medisch onderzocht en mogen daarna rusten. Om 18.00 uur Nederlandse tijd zal een persconferentie gehouden worden. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de twee terug naar Nederland komen, maar Bolt hoopt maandag of dinsdag.