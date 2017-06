Ministerie bevestigt vrijlating Spoorloos-journalisten Bolt en Follender

Het tweetal gaat vermoedelijk even naar Ocaña, waar het kantoor van de regionale ombudsman zit, en zal dan doorreizen naar Cúcuta.

Bolt en Follender zijn zaterdag vroeg in de ochtend Nederlandse tijd in Convención in Catatumbo overgedragen aan een team van de ombudsman. Convención is het gewelddadige deel van de deelstaat Noord-Santander waar ze zijn ontvoerd.

Koenders

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken heeft gesproken met Bolt. Het tweetal zou het naar omstandigheden redelijk goed maken. "We zetten alles in het werk om ze zo snel mogelijk te laten terugkeren naar Nederland," aldus Koenders.

Ook omroep KRO-NCRV, dat Spoorloos uitzendt, is blij en opgelucht: ''Wij zijn iedereen die heeft bijgedragen om Derk en Eugenio vrij te krijgen dankbaar. In het bijzonder dank aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.''

Voor de vrijlating van Bolt en Follender is geen losgeld betaald, heeft eindredacteur Paul Vertegaal van het programma Spoorloos gezegd op NPO Radio 4. ''Het is ook geen eis geweest. Ze zijn per ongeluk ontvoerd. Er lag geen enkel plan aan ten grondslag. Het ziet er echt naar uit dat ze vorige week zaterdag op de verkeerde plek waren.''

Radio

In een vraaggesprek met het Colombiaanse radiostation Radio Caracol vertelt Bolt, kort na zijn vrijlating, dat het goed gaat met hem en zijn cameraman.

De twee zijn ontvoerd in het dorp Versalles, in de gemeente El Tarra. Tijdens hun reis hebben de twee journalisten onder andere bij de politie en een autoverhuurbedrijf geïnformeerd naar de omstandigheden, maar niemand heeft ze gezegd dat ze niet naar El Tarra konden gaan.

De eerste dagen van hun ontvoering hebben Bolt en Follender doorgebracht in huizen. Op de derde dag moesten ze veertien uur lopen: het leger bleek in de buurt en daarom zijn ze diep de jungle in gebracht. Daardoor liepen ze verwondingen aan armen en benen op. Het duo is volgens de radiozender met respect behandeld.

Vrijdag

Vrijdagavond werd de vrijlating van de twee ook al gemeld, maar dit bleek daarna toch niet gebeurd te zijn.

Het team van Spoorloos werd precies een week geleden ontvoerd door ELN (Nationaal Bevrijdingsleger). Vorig jaar sloot de Colombiaanse regering een vredesakkoord met de grootste linkse guerrillabeweging FARC. Ook met het ELN wordt geprobeerd een dergelijke overeenkomst te bereiken. Samen met Duitsland, Italië, Zwitserland en Zweden ondersteunt Nederland dit vredesproces.