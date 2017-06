Spoorloos-journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender toch niet vrijgelaten

Eerder opperde de ELN nog dat het tweetal zou worden vrijgelaten. Die aankondiging via het kanaal ELN RANPAL is volgens de beweging een "vergissing".

"Over de Nederlandse mannen die gevangen zijn. Vanmiddag ontvingen we een verslag over hun bevrijding, maar we zijn niet in staat geweest om het goed te bevestigen. Wij bieden onze verontschuldigingen aan", zegt de groepering via het medium.

De oorzaak van de fout zou dan ook volgens ELN RANPAL niet bij de ELN liggen maar bij het medium. Volgens de guerrillabeweging is door een interne fout onjuiste informatie verspreid.

"De fout is van RANPAL als medium, dat een bericht ontving en het niet goed controleerde via de interne kanalen. En niet van het ELN, dat zich altijd aan zijn woord houdt", legt de guerrillabeweging het misverstand uit.

Verwarring

Verschillende Colombiaanse media melden dat de Nederlandse journalisten inderdaad nog niet zijn vrijgelaten door de ELN. Volgens berichten zou de ELN deze tactiek van "verwarring scheppen" vaker toepassen.

De ELN zegt verder wel dat Bolt en Follender in goede conditie verkeren en binnenkort verwacht de groepering meer te kunnen melden.

Vrijlating

De Spoorloos-journalisten zouden vrijdag worden vrijgelaten. KRO-NCRV zei toen echter tegen NU.nl dat de omroep de vrijlating nog niet kan bevestigen. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot op heden nog geen bevestiging gekregen.

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders zei donderdag wel dat de berichten die de ELN op Twitter verspreidt, authentiek zijn.

BBC-correspondent Natalio Cosoy en El País-correspondent Franscesco Manetto melden vrijdagavond op Twitter dat de politie in de plaats Tibú, dichtbij de plaats El Tarra, waar de twee werden ontvoerd, bevestigt dat Bolt en Follender veilig zijn. Ze zouden samen met de politie, de plaatselijke bisschop en de burgemeester van El Tarra op weg zijn naar Tibú. De ELN ontkent dit.

Norte de Santander

Dinsdag liet het ministerie weten dat de twee "tegen hun zin" werden vastgehouden. Ze zouden in de noordelijke deelstaat Norte de Santander zitten, maar ELN heeft geen details naar buiten gebracht over de precieze locatie. Volgens de Colombiaanse krant El Tiempo zaten de twee sinds zaterdag vast bij het linkse ELN, het Nationaal Bevrijdingsleger.

Bolt en Follender waren zaterdag in de noordelijke deelstaat Noord-Santander, in de buurt van de grens met Venezuela. Het is een bergachtig gebied, dat als onveilig wordt betiteld door de aanwezigheid van meerdere gewapende groepen, waaronder de ELN.

De twee programmamakers waren in het land op zoek naar een biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan. Op Twitter liet de Colombiaanse nationale ombudsman weten te proberen te helpen bij het vrij krijgen van de programmamakers. De Colombiaanse autoriteiten eisten direct de onmiddellijke vrijlating van de journalisten.