Saudi-Arabië verijdelt zelfmoordaanslag op Grote Moskee in Mekka

De troepen hebben een aanvaller in zijn appartement in een hoek gedreven waarna de man zichzelf opblies. Het gebouw stortte in, zes buitenlanders en vijf soldaten raakten gewond. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Saudi-Arabië.

In een televisieverklaring stellen de autoriteiten dat drie terroristencellen een aanval hadden voorbereid op de Grote Moskee. Het plan was om de aanval, gericht op de moskeegangers en veiligheidstroepen, uit te voeren vlak voordat de vastenmaand ramadan tot een einde komt.

In het appartement van de man kwam het tot een vuurgevecht waarbij de aanvaller verschillende explosieven gebruikte. De woning van de man werd volgens de autoriteiten gebruikt als uitvalsbasis voor de geplande aanslag. Het appartement is dicht in de buurt van de moskee.

Arrestaties

Eerder op vrijdag hebben de troepen een andere gezochte man doodgeschoten in Mekka. De man zou een IS-militant zijn en wordt ook gelinkt aan de geplande aanval op de moskee.

Het ministerie meldt dat de veiligheidstroepen ook een derde cel hebben ontmanteld, in Jeddah. In totaal zijn vijf verdachte militanten gearresteerd, die te maken zouden hebben met de voorbereidingen op de aanslag.

De Grote Moskee in de heilige stad Mekka is een van de belangrijkste islamitische plaatsen in de wereld en wordt jaarlijks door miljoenen gelovigen bezocht.