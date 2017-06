Vijf doden door elektrocutie in zwembad Turkije

Het incident was in de plaats Akyazi in de provincie Sakarya.

De drie tieners waren eerst in het water in de problemen. De 58-jarige manager van het park en zijn 30-jarige zoon doken het zwembad in om hen te helpen en werden toen ook geëlektrocuteerd.

Ander personeel van het park haalden de stroom er af en brachten de vijf naar een ziekenhuis maar dat mocht niet baten. De harten van de slachtoffers waren door de schok gestopt en hulpverleners konden hen niet meer reanimeren.

De oorzaak van het ongeval is niet bekend.