Coalitie VS weet niets concreets over lot IS-leider al-Baghdadi

De Russen kondigden aan te onderzoeken of al-Baghdadi onder de dodelijke slachtoffers was na een luchtaanval net buiten de Syrische stad Raqqa, de facto hoofdstad van IS.

"We weten wel dat als hij nog leeft, we niet verwachten dat hij invloed kan uitoefenen op wat er momenteel gebeurt", zei coalitiewoordvoerder en Amerikaanse legerkolonel Ryan Dillon tijdens een briefing in het Pentagon. Hij doelde daarmee op "het verlies van het fysieke kalifaat". De Iaatste grote IS-bolwerken, Raqqa en Mosul, worden beide belegerd en zijn al deels heroverd op de terroristische groep.

"Dat gezegd hebbende, hebben we ook geen enkel concreet bewijs dat hij dood is", voegde Dillon daar aan toe.

Het is in het verleden regelmatig voorgekomen dat werd bericht over de dood van al-Baghdadi en andere IS-kopstukken, en zij daarna weer opdoken.