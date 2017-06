Tientallen doden door aanslagen in Pakistan

De eerste aanslag vond vrijdag plaats in Quetta. Daar blies een automobilist zijn wagen op bij een controlepost. Volgens de lokale autoriteiten bevond zich tot 95 kilo aan explosieven in het voertuig. Zeker dertien mensen overleefden de explosie niet, onder wie zeven agenten.

Later volgden twee explosies op een markt in Parachinar, vlak bij de grens met Afghanistan. Daar vielen ten minste 15 doden, zei een functionaris. Het was druk op de markt doordat veel mensen inkopen deden voor de iftar, de eerste maaltijd na zonsondergang voor moslims die de ramadan in acht nemen.

Terreurorganisatie Jamaat-ul-Ahrar zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanslag in Quetta. Het is nog onduidelijk wie achter het bloedbad in Parachinar zit.