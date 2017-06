Russische oppositieleider Navalny uitgesloten van verkiezingen

Dat heeft de Centrale Kiescommissie van Rusland vrijdag besloten.

Iemand die in Rusland door een rechter is veroordeeld, verliest het recht aan presidentsverkiezingen deel te nemen. Navaly wilde het tijdens de presidentsverkiezingen van volgend jaar opnemen tegen president Vladimir Poetin.

"Navalny heeft geen passief kiesrecht, en komt daardoor niet in aanmerking voor het presidentschap", is in een verklaring naar buiten gebracht.

De oppositieleider, leider van de Partij van de Vooruitgang, en zijn broer werden in 2013 veroordeeld voor verduistering van omgerekend 440.000 euro. Navalny sprak toen van een politiek proces en ontkende alle beschuldigingen. In februari van dit jaar legde een rechtbank in de stad Kirov hem een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar op.

Demonstratie

In maart werd Navalny veroordeeld tot vijftien dagen celstraf. Hij zou tijdens een demonstratie tegen de Russische premier een bevel van een agent niet hebben opgevolgd.