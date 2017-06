Meer dan tweeduizend mensen vast in Berlijn door noodweer

Op de twee grote Berlijnse vliegvelden werden ongeveer negentig vluchten geannuleerd. Met name op luchthaven Tegel was de toestand donderdagavond chaotisch door passagiers die informatie wilden of probeerden per taxi of bus weg te komen van het vliegveld.

Het noodweer eiste in Noord-Duitsland ten minste twee mensenlevens door omvallende bomen. Ook het treinverkeer ondervond ernstige hinder.

Ook op stations strandden honderden passagiers doordat ze hun bestemming niet meer konden bereiken. De spoorwegen stelden op enkele plekken slaaprijtuigen ter beschikking.

Normale situatie

Op de Berlijnse vliegvelden Tegel en Schönefeld is de situatie vrijdag weer normaal. Meteorologen verwachten de komende dagen nog slechts enkele onweersbuien.