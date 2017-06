Nederlander in Cambodja opgepakt voor misbruik zesjarige

Dat maakte hulporganisatie Terre des Hommes vrijdag bekend.

De man werd gepakt nadat er zondag een tip binnen was gekomen bij het meldpunt Action Pour Les Enfants (APLE), een lokale partner van de hulporganisatie. De moeder wendde zich tot het meldpunt toen ze merkte dat haar kind werd misbruikt. Het meisje heeft een verklaring afgelegd bij de politie.

"We zijn zeer tevreden over de snelle actie van de provinciale jeugdbeschermingspolitie. Zo’n actie gaat niet alleen om het redden van één meisje, maar ook om het voorkomen van vele nieuwe misbruikzaken", zegt Vando Khoem, programmadirecteur bij APLE volgens Terre des Hommes.

Tweede Nederlander

De verdachte zit vast in de provincie Preah Sihanouk. Het is de tweede Nederlander die door APLE werd opgespoord en ontmaskerd. Kort geleden werd een man op heterdaad betrapt terwijl hij naaktfoto's van kinderen nam.

De arrestatie van weer een Nederlander laat zien hoe groot het probleem is, aldus directeur Carel Kok van Terre des Hommes. "Kindersekstoeristen, die zich in Azië aan kinderen vergrijpen, gaan nog te vaak vrijuit. Het verzamelen van bewijslast is ontzettend arbeidsintensief. Daarom zijn we trots dat het weer gelukt is om een zaak in zo’n korte tijd rond te maken."