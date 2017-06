Brand woontoren Londen ontstond in defecte koelkast

Dat meldt de politie Londen vrijdagochtend.

Het zou gaan om een koelkast van het type Hotpoint FF175BP. Volgens politiechef Fiona McCormack voldeden daarnaast de isolatie en tegels van de gevel niet aan de brandveiligheidseisen. De politie kijkt of er sprake is van dood door schuld en benadrukt dat de brand dus niet opzettelijk is aangestoken.

De brand ontstond 14 juni in de Grenfell Tower, een recent gerenoveerde flat van 24 verdiepingen in het westen van de stad. Zeker 79 mensen overleefden de brand niet, maar het is niet uitgesloten dat er nog meer slachtoffers zijn gevallen. Er is namelijk veel onduidelijkheid over hoeveel mensen tijdens de brand in de toren zijn achtergebleven.

De Britse premier Theresa May kondigde eerder een grootsschalig onderzoek naar de brand aan. Er wordt haar verweten dat de nazorg voor de slachtoffers tekort schoot. May verontschuldide zich hier afgelopen woensdag voor en beloofde zich persoonlijk in te zetten om te zorgen dat alle problemen werden opgelost.