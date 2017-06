Overlijden Amerikaanse student naar eigen zeggen mysterie voor Noord-Korea

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea ontkende dat Warmbier is mishandeld tijdens zijn detentie. Zonder details te geven onderstreepte de zegsman dat oud-president Barack Obama verantwoordelijk is voor de trage uitlevering van de Amerikaan aan de VS. ''Warmbier is het slachtoffer geworden van de politiek van strategisch geduld van Obama'', zei de woordvoerder.

Op het moment van vrijlating zou hij al in coma hebben gelegen. De student was in Noord-Korea veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid wegens diefstal van een propagandavlag met daarop voormalig leider Kim Jong-il.

De familie zei maandag dat Warmbier is overleden aan hersenletsel als gevolg van mishandeling in Noord-Korea.