Republikeinen komen met plan voor vervanging Obamacare

Het voorstel voorziet onder meer in een belastingverlaging voor de rijken. Ook zouden Amerikanen straks niet langer verplicht zijn een zorgverzekering af te sluiten. Eerder keurde het Huis van Afgevaardigden al een voorstel goed om het zogeheten Obamacare te wijzigen, maar dat plan gold als kansloos in de Senaat.

Kleine meerderheid

Het is nog onduidelijk of het nieuwe plan wel op een meerderheid kan rekenen in het Hogerhuis. De Republikeinen beschikken er over een kleine meerderheid van 52 zetels. Dat betekent dat uiterlijk twee leden van de regeringspartij tegen mogen stemmen. Alle Democraten stemmen naar verwachting tegen.

Vorige week protesteerde leider van de Democratische Sentaat Chuck Schumer tegen de wijze waarop het conceptvoorstel werd voorbereid. Dat zou volgens hem achter gesloten deuren gebeuren, omdat de Republiekeinen zich "schamen" voor de inhoud van het nieuwe zorgplan.

President Donald Trump had de Republikeinen in de Senaat opgeroepen met een "ruimhartiger" wetsvoorstel te komen dan hun collega's in het Lagerhuis. Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne om Obamacare af te schaffen, maar hij is ook deels afhankelijk van de stemmen van minima die gebruik maken van die zorgwet.