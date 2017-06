'Trump zette inlichtingendiensten onder druk'

De gesprekken met Mueller en zijn onderzoekscommissie vonden achter gesloten deuren plaats. Tegenover CNN bevestigen twee anonieme bronnen dat de publieke ontkenning ter sprake kwam.

Mueller sprak in twee aparte sessies met de chef van de NSA en het hoofd van de inlichtingendiensten in het algemeen. De twee zagen het verzoek van Trump als een suggestie en niet als een bevel. Wel vonden de directeuren het bewuste onderhoud met Trump "vreemd en oncomfortabel".

Hun interacties met de Amerikaanse president hadden plaats in maart. De krant The Washington Post schreef eerder over de ontmoetingen.

Mueller onderzoekt of de rechtsgang in het onderzoek naar de bemoeienis van de Russen belemmerd is door Trump. Eerder al verklaarde de ontslagen FBI-directeur James Comey dat Trump "hoopte" dat hij het onderzoek naar de Russische inmenging "kon laten gaan".