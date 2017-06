Zeker 36 doden en tientallen gewonden door autobom Afghanistan

De bom ontplofte buiten een bank in Lashkar Gah, hoofdstad van de provincie Helmand, waar tientallen burgers en leden van de veiligheidsdiensten in de rij stonden om hun salaris in ontvangst te nemen.

Volgens een woordvoerder van de provinciale gouverneur zijn er naast burgers ook medewerkers van de politie, het leger en bankemployees onder de slachtoffers.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar verschillende terroristische groeperingen, zoals de Taliban en Islamitische Staat, hebben in het verleden aanslagen op banken uitgevoerd op betaaldagen. Vorige maand kwamen ten minste drie mensen om het leven bij een aanval op een bank in de oostelijke stad Gardez.

Ramadan

Zondag beginnen de feestdagen aan het einde van de Ramadan. De Afghaanse regering keert de salarissen daarom eerder uit, inclusief een bonus, zodat de werknemers cadeaus en eten kunnen kopen.

De auto met de explosieven was veiligheidsmensen opgevallen omdat hij verkeerd geparkeerd stond. Toen ze de chauffeur daarop aanspraken, heeft die de bom laten afgaan.