Duits parlement herdenkt oud-bondskanselier Helmut Kohl

Kohl is bekend als de ''Kanzler der Einheit" als gevolg van de hereniging van Duitsland in 1990.

''Duitsland dankt in wezen aan Kohl de huidige realiteit, de vreedzame eenheid van ons land, in een vrij en in vrede levend Europa'', aldus Lammert. De herdenking is ook bijgewoond door president Frank-Walter Steinmeier en diens voorgangers Joachim Gauck en Horst Köhler.

Kohl overleed 16 juni op 87-jarige leeftijd. Hij wordt op 1 juli als Europeaan herdacht in Straatsburg en onmiddellijk daarna overgebracht naar Speyer voor een uitvaartdienst en de begrafenis. Er is tot verbazing van velen geen Duitse staatsbegrafenis of officiële Duitse plechtigheid. Over het afscheid van Kohl is veel onvrede ontstaan, ook in zijn familie. Kohl wordt niet begraven in het familiegraf in zijn geboorteplaats Ludwigshafen, maar in Speyer.

Gezin

Kohl was van 1960 tot 2001 getrouwd met Hannelore Renner. Ze kregen twee kinderen, Walter (1963) en Peter (1965). Renner overleed in 2001. In 2008 hertrouwde Kohl met de 35 jaar jongere econome Maike Richter. De regering heeft zich volgens Duitse media geschikt naar de wensen van weduwe Kohl-Richter. Die liet weten dat Kohl geen staatsbegrafenis wilde.

In sommige commentaren wordt gemopperd dat de regering de wensen van de weduwe had moeten negeren, omdat Kohl zo'n historische figuur is. De weduwe zou ook hebben geprobeerd te verhinderen dat bondskanselier Merkel in Straatsburg het woord neemt. Kohls lijkkist wordt daar bedekt met de Europese vlag, niet de Duitse.