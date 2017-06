Hoofd deelgemeente Londen stapt op na brand woontoren

Nicholas Holgate zegt dat hij zich gedwongen voelt om op te stappen. "Ondanks mijn wens om aan te blijven in deze uitdagende tijden, heb ik besloten dat het beter is om af te treden", zei Holgate. Hij zegt zijn taken neer te leggen op het moment dat er een opvolger voor hem gevonden is.

Premier May uitte woensdag bij de opening van het Britse parlement kritiek op de hulp aan de slachtoffers van de brand, voornamelijk in de eerste uren na het incident. "Dat was een fout van de landelijke en lokale overheid", stelde May.

De Britse premier kreeg zelf ook veel kritiek te verduren in de eerste dagen na de brand. Ze zou zich te weinig hebben laten zien en horen na het incident. Veel mensen protesteerden tegen deze houding van de Britse overheid.

Nieuwe woningen

May zei woensdag dat de autoriteiten 68 woningen beschikbaar stellen als vervangende woonruimte voor de slachtoffers. Zij krijgen woningen in een nieuwbouwcomplex in de sociale sector en er komen ook plekken beschikbaar in woningen die bestemd zijn voor de verkoop. De slachtoffers kunnen daarnaast een voorschot tegemoet zien uit een speciaal noodfonds.

Onderzoek

De recent gerenoveerde woontoren waar de brand uitbrak, bestond uit 120 appartementen. Er woonden ongeveer zeshonderd mensen in het pand.

Zeker 79 mensen overleefden de brand niet, maar er wordt niet uitgesloten dat er nog meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Er is namelijk veel onduidelijkheid over hoeveel mensen tijdens de brand in de toren waren achtergebleven.

De Britse regering heeft een openbaar onderzoek ingesteld naar de torenbrand. Omdat brandalarmen niet werkten, werden de meeste bewoners door het vuur verrast.