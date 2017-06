FBI behandelt steekincident op vliegveld Michigan als terroristische daad

De verdachte, een Canadese man van in de vijftig, is aangehouden. Hij viel de agent aan met een mes en stak het slachtoffer in zijn nek. De aanvaller zou daarbij "Allahu Akbar" hebben geroepen, meldt AFP.

Het steekincident vond plaats in een onbeveiligd gedeelte van Bishop International Airport in Flint. Na de aanval werd het vliegveld geëvacueerd. De agent is inmiddels geopereerd aan zijn verwondingen en zijn toestand is stabiel.

Volgens de autoriteiten drukte de verdachte tijdens zijn verhoor in de gevangenis "haat uit jegens de Verenigde Staten". In verband met de steekpartij vonden in de VS en Canada verschillende politieacties plaats.

Canadese media melden dat de politie het huis van de verdachte in Montreal heeft doorzocht. Daarbij zouden twee arrestaties zijn verricht.