Moskou protesteert tegen nieuwe sancties van Verenigde Staten

De Amerikaanse regering legde dinsdag nog eens 38 personen en organisaties sancties op vanwege de Russische activiteiten in Oekraïne, waar de Russen onder meer het schiereiland de Krim annexeerden. Ook zou Moskou separatistische opstandelingen steunen in het oosten van het land.

Ryabkov noemde de nieuwe Amerikaanse strafmaatregelen in een verklaring ''het voortzetten van de trend die is ingezet onder de Obama-regering, die is gericht op het verzieken van de relatie tussen onze landen''.

De onderminister zei eerder dat hij Shannon op 23 juni zou spreken in Sint-Petersburg. Op de agenda stonden ''problemen in de bilaterale betrekkingen'' tussen de landen.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken betreurt dat de Russen de afspraak hebben afgezegd, maar benadrukte nog steeds open te staan voor overleg. ''We vinden het spijtig dat Rusland zich afkeert van een mogelijkheid om te praten over de bilaterale obstakels die de relatie tussen de VS en Rusland in de weg staan'', zei een woordvoerder.

Handhaven

De Oekraïense president Petro Porosjenko bracht dinsdag een bezoek aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump. Het Witte Huis liet daarna weten dat de sancties tegen Moskou overeind blijven tot de Russen hun activiteiten in Oost-Oekraïne hebben gestaakt. ''Tot ze zijn vertrokken uit Oost-Oekraïne, handhaven we de sancties tegen Rusland'', zei een regeringswoordvoerder.

Porosjenko sprak een dag later de verwachting uit binnenkort defensieovereenkomsten met de Verenigde Staten te sluiten. Hij doelde volgens het Oekraïense persbureau Interfax onder meer op ''een overeenkomst over de aankoop van defensiematerieel en een overeenkomst over militair-technische samenwerking''.

Volgens Porosjenko gaat het om ''erg belangrijke overeenkomsten'' die spoedig ondertekend worden. De president zei dat belangrijke leden van de Amerikaanse regering de komende twee of drie maanden een bezoek zullen brengen aan de Oekraïense hoofdstad Kiev.