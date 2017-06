Macron bemant zijn nieuwe kabinet met onbekende politici

De zakenvrouw Florence Parly (54) komt op het ministerie van Defensie terecht. Zij is op zich geen vreemde in de politiek. Ze was zeventien jaar geleden al eens staatssecretaris van Financiën onder de socialistische premier Jospin.

Op een ander belangrijk departement, dat van Justitie, werd de advocaat Nicole Belloubet (62) benoemd. Zij was tot woensdag lid van de Grondwettelijke Raad in Frankrijk, een rechterlijke instelling die controleert of verkiezingen verlopen volgens de grondwet.

Jacques Mezard (69) wordt minister van Ruimtelijke Ordening. Hij was bewindsman op Landbouw, waar hij wordt opgevolgd door de voormalige socialist Stephane Travert (47). Op Europese Zaken komt Nathalie Loiseau (53).

De grote winnaar van zowel de presidents- als de parlementsverkiezingen kreeg deze week te maken met vier ministers die hun ambt neerlegden. Minister van Justitie François Bayrou, de minister van Europese Zaken Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard (Defensie) en Richard Ferrand (Ruimtelijke Ordening) komen niet terug in de regering.

Verkiezingen

Macron heeft afgesloten zondag een een gerieflijke meerderheid behaald van 308 van de 577 zetels in de Franse Tweede Kamer. Met zijn nieuwe partij La République en Marche (LREM), die nog geen zetels had, schakelde hij de traditionele partijen uit in de tweede ronde van de parlementsverkiezingen.

Toch was er een domper op de vreugde bij LREM. Het veelvuldig voorspelde recordaantal zetels (358 voor een partij in 2002) is niet gehaald. En bovendien werd er wel een treurig record gevestigd met een lage opkomst van 43 procent. En nog eens 10 procent van de opgekomen kiezers stemde blanco of ongeldig.

Het wordt moeilijk voor Macron om op massale te steun rekenen voor zijn economisch liberale programma.