'Katholieke kerk probeert tv-presentator Derk Bolt vrij te krijgen'

Bolt en Follender worden sinds dinsdag vermoedelijk vastgehouden door de guerrillabeweging ELN, nadat zij voor het tv-programma Spoorloos op zoek waren naar een ouder van een Colombiaans meisje dat is geadopteerd door Nederlanders.

De tv-makers zitten vast op het grondgebied van de gemeente El Tarra in de provincie Noord-Santander, in de buurt van de grens met Venezuela. Het gebied wordt als onveilig betiteld door de aanwezigheid van meerdere gewapende groepen, waaronder het ELN.

Pastoor Víctor Hugo Peña van de gemeente Tibú verklaarde aan de Colombiaanse radio dat respect moet worden getoond voor het werk van Bolt en Follender.

Leger

Een hoge functionaris van de provincie Noord-Santander liet woensdag ook weten dat het leger de activiteiten gaat verminderen in het gebied waar Bolt en Follender worden vastgehouden.

De autoriteiten hopen dat het daardoor makkelijker wordt onderhandelingen over de vrijlating van de Nederlanders te beginnen.

Koenders

Demissionair minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken stelde dat het ministerie ook bezig is met de vrijlating. "Er wordt hard aan gewerkt, maar meer kan ik er niet over zeggen. Dat is niet om geheimzinnig te doen. Het is gewoon beter zo min mogelijk te zeggen", aldus Koenders.

Koenders is in het kader van het Colombiaanse vredesproces het afgelopen jaar tweemaal in Colombia geweest. ''Dat helpt", aldus de minister. Hij kan daardoor ook op het hoogste niveau aankloppen in Bogotá.