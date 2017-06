Klokkenluider Chelsea Manning bracht troepen VS niet in gevaar

Die analyse werd woensdag door het Amerikaanse ministerie van Defensie vrijgegeven, zo meldt The Guardian.

Manning, destijds soldaat Bradley Edward Manning, werd in mei 2010 in Irak gearresteerd. Hij draaide de gevangenis in wegens spionage en diefstal. Hij werd niet schuldig bevonden aan het helpen van de vijand, een zwaar vergrijp. Manning kreeg desondanks 35 jaar cel opgelegd.

De Amerikaan bleef het nieuws halen, omdat hij tijdens zijn detentie van geslacht veranderde en vrouw werd. De laatste jaren gaat de voormalig soldaat door het leven als Chelsea. President Obama verleende haar op 17 januari gratie, vlak voordat zijn laatste termijn erop zat.

De nu 29-jarige Manning kwam in mei vrij, na een moeilijke tijd in de gevangenis waarin ze tweemaal een poging tot zelfmoord deed. Ze verklaarde in een interview dat ze in 2010 niet meer voor ogen had dan een discussie op gang te brengen over de vernietiging en chaos die ze met eigen ogen had gezien.