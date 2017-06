Schoonzoon Trump spreekt leiders over vredesproces Israël

Hij heeft gesproken met premier Benjamin Netanyahu. Kushner brengt 's avonds nog in Ramallah een bezoek aan de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

De 36-jarige Kushner, een vastgoedontwikkelaar met weinig diplomatieke ervaring, arriveerde woensdagochtend in Israël voor een bliksembezoek: hij vertrekt kort na middernacht weer. Op videobeelden is te zien hoe de schoonzoon van Trump hartelijk wordt begroet door Netanyahu.

Israëlische en Amerikaanse functionarissen gaven niets prijs over de inhoud van het gesprek. Palestijnse bronnen zeiden dat ze in de aanloop naar het overleg tussen Abbas en Kushner zijn gevraagd een lijst op te stellen met twaalf eisen die ze bij vredesonderhandelingen zeker ingewilligd willen hebben.

Rusland

Speciaal aanklager Robert Mueller, die de inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen onderzoekt, maakte vorige week bekend dat hij zijn pijlen richt op de financiële handel en wandel van Kushner.

Volgens The Washiongton Post had Kushner ontmoetingen met Russen in december 2016. In die periode zou hij onder meer een geheim communicatiekanaal met het Kremlin hebben willen opzetten. Tijdens de verkiezingscampagne onderhield hij contact met de Russische ambassadeur Sergei Kisljak.

Kushner is door Trump benoemd tot een belangrijke politiek adviseur in het Witte Huis. De Amerikaan zat eerder in het team dat de machtsoverdracht van de president moet begeleiden en speelde een belangrijke rol in de verkiezingscampagne van zijn schoonvader.