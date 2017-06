May biedt excuses aan voor gebrekkige nazorg na torenbrand Londen

''De ondersteuning ter plaatse voor de gezinnen was in de eerste uren niet genoeg'', gaf May toe. Ze verontschuldigde zich voor die ''mislukking'' en beloofde zich persoonlijk te zullen inzetten om te zorgen dat alle problemen worden opgelost.

De premier stelde verder dat mensen die hun huis zijn verloren bij de brand, een voorschot tegemoet kunnen zien uit het noodfonds voor slachtoffers. De regering had eerder op de dag al bekendgemaakt 68 appartementen op de kop te hebben getikt om overlevenden te huisvesten.

Voormalige bewoners van de woontoren worden volgens de BBC ondergebracht in een nieuwbouwcomplex met huurwoningen in de sociale sector en ook dure luxewoningen voor de verkoop. Volgens de Britse omroep kosten de goedkoopste koopwoningen in het complex 1,5 miljoen pond (circa 1,7 miljoen euro).

Het gebouw in Kensington beschikt volgens de website van de ontwikkelaar onder meer over een privébioscoop, al is onduidelijk of de nieuwe bewoners gebruik kunnen maken van alle faciliteiten. De ''nieuwe sociale huisvesting'' voor overlevenden van de brand wordt volgens de autoriteiten eind juli opgeleverd.

Kritiek

De autoriteiten kregen na de brand in de woontoren een storm aan kritiek over zich heen. Zo zou jarenlang niets zijn gedaan met klachten van bewoners over de gebrekkige brandveiligheid in het gebouw, waar deze maand zeker 79 mensen om het leven kwamen.

In de recent gerenoveerde woontoren, die uit 120 appartementen bestond, woonden ongeveer zeshonderd mensen. Er was lang onduidelijkheid over hoeveel mensen tijdens de brand in de toren waren achtergebleven. Bewoners die het overleefden verbleven de eerste dagen na de brand in diverse noodopvangen in de stad.

Sinds de brand zijn honderden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de autoriteiten. Die zouden volgens hen te weinig doen voor de dakloos geworden Londenaren en niet hun verantwoordelijkheid nemen voor wat er is gebeurd met de woontoren. Betogers zijn woensdag opnieuw in actie gekomen om gerechtigheid te eisen.

Onderzoek

De Britse regering heeft een openbaar onderzoek ingesteld naar de torenbrand. Omdat brandalarmen niet werkten, werden de meeste bewoners door het vuur verrast. De politie gaat ervan uit dat mensen die niet op tijd naar buiten konden vluchten, zijn overleden.

In Groot-Brittannië wordt maandag een minuut stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken.