Situatie in Zuid-Soedan niet langer gekwalificeerd als hongersnood

Dat heeft de VN woensdag bericht, op basis van een rapport van de Integrated Food Security Phase Classification (IPC).

In het rapport wordt gesproken over een vooruitgang op het gebied van humanitaire hulp. Desondanks spreekt men over een verslechterde voedselzekerheid, en wordt de vrees uitgesproken dat naar schatting zes miljoen mensen deze en volgende maand met ernstige voedseltekorten te maken krijgen. Dat is de helft van de Zuid-Soedanese bevolking.

Hoewel dat er meer zijn dan in mei (5,5 miljoen) en februari (4,9 miljoen), verkeert het land niet langer in categorie 5 op de IPC-schaal.

Crisis

De situatie blijft voorlopig vooral nijpend in de provincies Jonglei en Unity, waar 45.000 mensen risico lopen om te sterven als er geen hulp komt. "De crisis is nog niet voorbij. We houden mensen in leven, maar veel van hen hebben nog steeds te maken met extreme honger", verklaart Dominique Burgeon, directeur noodgevallen van FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. "De enige manier om het probleem terug te dringen is door de conflicten te stoppen."

Burgeroorlog

In Zuid-Soedan was sinds februari van dit jaar officieel sprake van hongersnood. De VN stelde eerder dit jaar dat de regering van het door een burgeroorlog ontwrichte land daar grotendeels verantwoordelijk voor is, en dat internationale hulpverleners op afstand werden gehouden. In het nieuwe rapport wordt gesproken van een flinke opschaling van de humanitaire hulp.