Familie neergeschoten donkere tiener schikt met stad Ferguson

Wat er precies is afgesproken is onbekend. Volgens CNN vroeg de familie omgerekend bijna 70.000 euro schadevergoeding.

De 18-jarige ongewapende donkere jongen werd in 2014 door een blanke agent doodgeschoten in de stad. Na maanden onderzoek stelde het Amerikaanse ministerie van Justitie dat de agent de burgerrechten van de jongen niet had geschonden.

Getuigen hebben verklaard dat Brown zijn handen omhoog had om zich over te geven toen hij werd doodgeschoten. De agent heeft altijd verklaard dat hij uit zelfverdediging had geschoten en dat hij door Brown werd aangevallen.

Protesten

De zaak zorgde voor veel onrust in de Verenigde Staten. Mensen gingen massaal de straat op om te protesteren tegen geweld van de politie tegen donkere mannen.

Nadat uit een ander onderzoek bleek dat het grotendeels blanke politiekorps van Ferguson stelselmatig de grondrechten van donkere mensen schond, startte de de familie een nieuwe zaak, maar toen tegen de overheid.