Situatie onder controle na kleine ontploffing op Brussel-Centraal

Militairen hebben geschoten op de persoon die de ontploffing veroorzaakte. Het is onduidelijk of de verdachte nog in leven is. Ook is het niet duidelijk of er omstanders gewond zijn geraakt.

Volgens sommige media droeg de man een bomgordel, maar dit is nog niet bevestigd door de autoriteiten.

Op Twitter laat de politie Brussel weten dat er een "incident" met een particulier was. "Situatie onder controle", staat bij het bericht.

Het station zelf is ontruimd, de straten rond het gebouw zijn afgezet. Het treinverkeer is onderbroken.