Onduidelijkheid over crash blusvliegtuig bij bosbranden Portugal

Over plek waar het toestel zou zijn neergekomen, heerste bij hulpverleners al verwarring. De krant Jornal de Notícias meldde dinsdagavond dat de reddingswerkers die naar het gehucht Ouzenda waren gestuurd, geen enkel teken van een neergestort vliegtuig hebben gezien.

De hoofdocmmandant van de Civiele Beschermingsdienst laat weten niets te weten over een vliegtuigcrash. Wel stelt hij dat mensen mogelijk exploderende gasflessen hebben gehoord en daarna dachten dat het ging om een neergestort toestel.

Eerder meldde de Portugese brandweer dat inmiddels 70 procent van de brandhaarden in de regio onder controle waren. Ongunstige weersomstandigheden blijven het blussen voorlopig echter bemoeilijken.

De brandweer heeft bij het blussen vooral last van harde wind en hoge temperaturen. In de Portugese regio waar de branden woeden, werd het dinsdag zo'n 38 graden. Ook wordt tot en met het weekend geen neerslag verwacht in het gebied.

Dodental stijgt

Het aantal doden door de bosbrand in Portugal is inmiddels opgelopen tot 64. Het laatste slachtoffer is een 40-jarige brandweerman, die in het ziekenhuis aan zijn verwondingen is overleden. Onder de doden zijn veel inzittenden van auto's die op een regionale weg werden overvallen door het vuur.

Omdat diverse dorpen nog niet zijn bereikt, vreest de brandweer dat het dodental nog verder zal oplopen.

Het is de dodelijkste bosbrand in Portugal tot nu toe. Sinds zondag geldt er in het land een periode van drie dagen van nationale rouw.