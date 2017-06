Vrijwilligers beginnen met openbaar maken Surinaamse slavenregisters

In de slavenregisters staan naar schatting zo’n tachtigduizend mensen geregistreerd die tussen 1830 en de afschaffing van de slavernij in 1863 in Suriname in slavernij leefden.

Slaveneigenaren moesten de mensen die in hun bezit waren registreren. Het ging om gegevens zoals geboortedatum, de naam van de moeder, vrijlating of verkoop, melaatsheid en andere informatie die belangrijk was voor de waarde van mensen in slavernij.

''Veel mensen zijn erg enthousiast om hun familiegeschiedenis te achterhalen en om mee te helpen om het slavernijverleden zichtbaar te maken'', zegt projectleider Coen van Galen van de Radboud Universiteit.

Het werk van de vrijwilligers wordt gecontroleerd door geschiedenisstudenten, aan de hand van de oorspronkelijke bronnen in het archief in Paramaribo.

De database komt naar verwachting in juli volgend jaar beschikbaar voor het publiek.

Het project is een Surinaams-Nederlandse samenwerking tussen onder meer de Radboud Universiteit en de Anton de Kom Universiteit van Suriname.