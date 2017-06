Thailand bevestigt in hoger beroep celstraf voor Van Laarhoven

De rechter verlaagde zijn straf wel, van 103 naar 75 jaar. Effectief komt Van Laarhoven daar over twintig jaar vrij, aldus zijn Nederlandse advocaat Tim Vis van Spong Advocaten.

De straf van zijn vrouw werd verlaagd van twaalf naar zeven jaar en vier maanden. Zij werden veroordeeld voor het in Thailand investeren van opbrengst van in Nederland gedoogde coffeeshops.

De Thaise rechter nam in zijn oordeel onder meer verklaringen mee die daar in 2014 en 2015 door vertegenwoordigers van het Nederlandse Openbaar Ministerie en Nederlandse politieambtenaren zijn afgelegd over de zaak.

Niet volledig

In verhoren voor de rechter die in Nederlandse de civiele procedure behandelt die de advocaten van Van Laarhoven hebben aangespannen, is ondertussen gebleken dat deze verklaringen niet volledig zijn geweest. Zo zijn bijvoorbeeld niet vervolgde verdenkingen als vaststaande strafbare feiten aan de Thai gepresenteerd.

De Nederlandse rechter heeft gelast de Brabantse oud-coffeeshophouder naar Nederland te laten komen zodat hij voor de rechter kan getuigen.

De advocaten van Van Laarhoven dringen er bij Nederland op aan om bij Thailand een overbrengingsverzoek in te dienen. Op basis van verdragen die Thailand en Nederland hebben, is er geen reden om aan te nemen dat Thailand zo'n verzoek niet zou inwilligen.

Onzorgvuldig

"De Nederlandse staat heeft in deze zaak op alle fronten zeer onzorgvuldig gehandeld”, stelt raadsman Vis. "De staat heeft nu de plicht zich in te spannen voor haar Nederlandse burger. Nu de uitspraak in het hoger beroep is gedaan, is er geen enkele reden meer om de overbrenging uit te stellen."

Van Laarhoven is de oprichter van de Brabantse coffeeshopketen The Grass Company die in Nederland wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en fraude. De Tilburger was met de opbrengst van zijn bedrijf naar Thailand verhuisd en werd daar in 2014 op basis van informatie van het Nederlandse Openbaar Ministerie gearresteerd voor witwassen.

Getuigenverhoor

Van Laarhoven heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Staat omdat hij meent dat hij het slachtoffer is geworden van onzorgvuldig optreden van de Nederlandse autoriteiten. Om de precieze gang van zaken duidelijk te krijgen is vorig jaar bij de rechtbank in Den Haag uitgebreid getuigenverhoor begonnen. Onder andere officieren van justitie en politiemensen werden door de advocaten van Van Laarhoven aan de tand gevoeld.

In februari werd het verzoek ingediend om Van Laarhoven nog als getuige te laten horen. Hij wil onder andere een verklaring afleggen over de schade die hij heeft geleden. De rechter heeft dit verzoek in maart bij Thailand neergelegd, maar de Thaise autoriteiten hebben tot nu toe niet gereageerd.

Als de Tilburger niet kan komen getuigen, is niet duidelijk wat dit voor gevolgen voor de civiele procedure zou hebben.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft een aantal maanden geleden al om opheldering gevraagd en wil dat het kabinet ervoor zorgt dat Van Laarhoven naar Nederland wordt gehaald. Het ministerie van Justitie heeft dit tot nu toe geweigerd.

D66-parlementariër Vera Bergkamp zegt dat het belangrijk is dat het kabinet zich na het Thaise vonnis in hoger beroep écht gaat inspannen om Van Laarhoven en zijn vrouw naar Nederland te krijgen.

Ook de Nationale Ombudsman is recent een officieel onderzoek gestart naar de gang van zaken rond het rechtshulpverzoek van het Openbaar Ministerie aan Thailand. De klachten gaan over de manier waarop het OM informatie heeft gedeeld met de Thaise autoriteiten.