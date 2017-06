Spoorloos-presentator Derk Bolt en cameraman ontvoerd in Colombia

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigt de ontvoering, maar niet de namen van de programmamakers. Om de ontwikkelingen niet te beïnvloeden, wil het ministerie verder niets kwijt.

Volgens de Colombiaanse krant El Tiempo zijn de twee sinds zaterdag ontvoerd door de linkse guerrillabeweging ELN, het Nationaal Bevrijdingsleger. Dat gebeurde in de plaats El Tarra in de noordelijke deelstaat Norte de Santander.

De twee programmamakers waren in Colombia op zoek naar een biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan.

Op Twitter laat de Colombiaanse nationale ombudsman weten te proberen te helpen in het vrij krijgen van de programmamakers. De Colombiaanse autoriteiten eisen de onmiddellijke vrijlating van de twee Nederlanders.

KRO-NCRV

KRO-NCRV, de werkgever van Bolt, heeft aan NU.nl laten weten dat alle woordvoering rondom de zaak door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt opgepakt.

"Ook wij zijn ongerust", stelt de omroep in een verklaring. "Wij hopen met velen op een goede afloop. Om de kans daarop zo maximaal mogelijk te laten zijn, onthouden we ons nu van elk inhoudelijk commentaar of van extra mededelingen."

Het leger heeft speciale veiligheidstroepen gestuurd om de Nederlanders op te sporen. Met inzet van de luchtmacht wordt het gebied waar de ontvoering plaatshad verkend, staat in een verklaring.

Vaker ontvoeringen

De marxistische ELN is actief in de regio die de Bolt en Follenders bezochten. Vorig jaar kidnapte de guerrillabeweging Spaanse journalisten, én daarna twee Colombiaanse collega's die naar het gebied afreisden om van de situatie verslag te doen. Alle ontvoerde journalisten werden later vrijgelaten.

De BBC citeert een woordvoerder van de ELN, die een vraag over de Nederlandse programmamakers beantwoordt met: "Er is niets te vertellen".