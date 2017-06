Amerikaanse student Warmbier overleden kort na vrijlating Noord-Korea

In een verklaring zegt de familie dat de man om 14.40 uur lokale tijd in Cincinnati overleed.

Otto Warmbier (22), een student uit Virginia, werd in februari 2016 gearresteerd in het Aziatische land voor poging tot diefstal van een propagandavlag. Hij bekende schuld, al is niet duidelijk of hij die bekentenis onder dwang afgelegde. Er werd hem vijftien jaar dwangarbeid opgelegd.

Warmbier werd op 13 juni van dit jaar vervroegd vrijgelaten; hij had toen zeventien maanden van zijn straf uitgezeten. In de VS werd hij direct opgenomen in een ziekenhuis in Cincinnati, in comateuze toestand.

Gemarteld

"Helaas is de verschrikkelijke mishandeling die onze zoon in Noord-Korea heeft moeten doorstaan, hem fataal geworden. Dat kon ook bijna niet anders", luidt de verklaring van de familie Warmbier.

Afgelopen donderdag werd bekend dat de jongeman "ernstige hersenschade zou hebben opgelopen door marteling" tijdens zijn gevangenschap. Dat zei zijn vader. Hij zou al meer dan een jaar in coma liggen. Pyongyang hield echter vol dat Warmbier aan botulisme leed en de student om humanitaire redenen had vrijgelaten.

In een reactie op het nieuws zei de Amerikaanse president Donald Trump dat de familie Warmbier "een zware tijd" doormaakt. Hij noemde Noord-Korea "een wreed regime", dat geen respect heeft voor "menselijk fatsoen".