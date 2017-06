'Verdachte inrijden op moskee Londen was niet in beeld bij autoriteiten'

''De man was bij de autoriteiten niet bekend vanwege extremisme of rechts-extremisme'', zei staatssecretaris Ben Wallace (Veiligheid) maandag tegen Sky News.

Wallace ontkende dat de autoriteiten steken hebben laten vallen in de aanloop naar het incident. ''Dit heeft niets te maken met falend beleid van de regering'', benadrukte hij. ''Dit heeft te maken met de omvang van de dreiging waar we tegenwoordig mee geconfronteerd worden.''

De bewindsman wees erop dat in de nacht van zondag op maandag een vergelijkbaar incident is voorkomen. De autoriteiten arresteerden toen een man in de Midlands met een onder meer een bijl en een mes.

Het gaat volgens Britse media om Darren O., een getrouwde man die vier kinderen heeft. De politie heeft een inval gedaan in een pand in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het is onduidelijk of het gaat om het huis van O.. Het door de aanslagpleger gebruikte busje zou eigendom zijn van een verhuurbedrijf in Wales. Het is onduidelijk of het busje is gehuurd of gestolen.

Terroristische daad

De politie doet onderzoek en zegt dat de zaak wordt behandeld als een terroristische daad "omdat het daar alle kenmerken van heeft". De man wordt officieel verdacht van een terroristisch misdrijf.

De Britse premier Theresa May heeft maandag gereageerd op de "weerzinwekkende aanslag". ''Het was weer een aanslag die was gericht op gewone en onschuldige mensen'', zei May buiten haar ambtswoning. ''Dit keer ging het om Britse moslims die een moskee verlieten na te hebben gebeden.''

Bij het inrijden op moskeegangers in het stadsdeel Finsbury Park, zijn negen gewonden gevallen die naar drie ziekenhuizen zijn vervoerd. Ook zijn er mensen ter plekke behandeld aan lichte verwondingen.

Een persoon is overleden op de plek van het incident, maar het is onduidelijk wat de relatie is tot het voorval. De politie zei maandag dat de man werd behandeld door omstanders voordat de bestelbus inreed op de moskeegangers. De man bezweek later aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar het overlijden van de man.