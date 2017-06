Macron kan met meerderheid aan de slag

Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de Franse parlementsverkiezingen. Macron heeft zelfs zijn politieke bondgenoot en minister van Justitie François Bayrou niet meer nodig. Diens Mouvement Démocrate (MoDem) kreeg 42 zetels.

Macrons La République en Marche (LREM) schakelde zondag de traditionele partijen uit in de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Driekwart van de parlementsleden is nieuw in de volksvertegenwoordiging. De helft van de LREM-fractie bestaat uit vrouwen. Daarmee is bijna 39 procent van de gekozen Vergadering vrouw.

Toch was er een domper op de vreugde bij LREM. Het veelvuldig voorspelde recordaantal zetels (358 voor een partij in 2002) is bij lange na niet gehaald. En bovendien werd er wel een treurig record gevestigd met een lage opkomst van 43 procent. En nog eens 10 procent van de opgekomen kiezers stemde blanco of ongeldig.

Betoging

Het wordt moeilijk voor Macron om op massale te steun rekenen voor zijn economisch liberale programma. Maandag is er al een betoging tegen Macron gepland in het centrum van Parijs.

De linkse partijen zijn in elkaar gestort en blijven berooid achter met 45 zetels. De centrumrechtse partij Les Républicains is zoals verwacht de grootste van de oppositie geworden met 137 zetels. Het Front National van Marine Le Pen wint met nu acht zetels. Le Pen komt voor het eerst in het Franse parlement.