Politie gaat uit van 79 doden na brand in woontoren Londen

Volgens politiechef Stuart Cundy kan het dodental nog steeds verder oplopen. Eerder zei de politie al dat het aantal doden werd geschat op ver in de zeventig.

Vijf mensen die nog werden vermist, werden maandag echter in goede gezondheid gevonden. Als gevolg van de brand raakten tientallen mensen gewond, van wie er nog tien in levensgevaar verkeren. In Groot-Brittannië wordt maandag een minuut stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken.

De Britse regering stelt een openbaar onderzoek in naar de torenbrand. Premier Theresa May zei maandag dat slachtoffers en nabestaanden "snel duidelijkheid willen". Ze heeft alle lokale autoriteiten opgedragen veiligheidsrisico's en knelpunten in vergelijkbare woonsituaties in kaart te brengen.

Brandalarm

Vorig week ontstond in de nacht van dinsdag op woensdag brand in de toren, die volledig uitbrandde. De Grenfell Tower telde in totaal 24 verdiepingen en bestond uit 120 appartementen, waarin zo'n zeshonderd mensen woonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Omdat brandalarmen niet werkten, werden de meeste bewoners door het vuur verrast. De politie gaat ervan uit dat mensen die niet op tijd naar buiten konden vluchten, zijn overleden.

Bewoners van de flat maakten zich al jarenlang zorgen over de gebrekkige brandveiligheid. Waarschijnlijk kon het vuur zich zo snel in de torenflat verspreiden door brandbare gevelplaten aan het gebouw.

Gevelbekleding

De producent van de kunststof gevelplaten waarschuwde eerder voor de risico’s die deze met zich meebrachten voor hoge gebouwen, zo werd vorige week bekend.

Tabellen in een brochure die het bedrijf Reynobond in 2016 publiceerde, laten zien hoe deze platen van polyetheen alleen gebruikt mogen worden voor gebouwen die lager zijn dan tien meter.

"Zodra het gebouw hoger is dan de ladders van de brandweer, moet ander, minder brandbaar materiaal worden gebruikt", staat in de begeleidende tekst.

Protest

Honderden Londenaren protesteerden vorige week tegen het lokale bestuur. Volgens hen is jarenlang wanbeleid de oorzaak van de slechte veiligheid in de flat.

De Londense burgemeester Sadiq Kahn erkende maandag dat de "tragedie" inderdaad veroorzaakt wordt door jarenlange "verwaarlozing" door de politiek. Mogelijk heeft de brand gevolgen voor tientallen vergelijkbare flats uit de jaren zestig en zeventig.