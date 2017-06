Brandweer nog steeds druk met grote bosbrand in Portugal

Dat zegt districtscommandant Elísio Oliveira van de Burgerbescherming die belast is met het bestrijden van de bosbrand tegen de krant Público. ''Het zijn veel uren van blussen en het is lastig om vervanging te vinden voor de brandbestrijders." Volgens lokale bronnen zou het inmiddels wel licht motregenen in het gebied.

Volgens de Portugese krant zijn er nog tweeduizend brandweermannen bezig met de bosbranden, in totaal zijn er 685 voertuigen ingezet. De grootste brand woedt nog steeds bij Pedrógão Grande, de plek waar zaterdag de brand uitbrak. De Portugezen worden geholpen door de Spaanse brandweer.

De brand kostte tot nu toe aan 62 mensen het leven. Sinds zondag is er in Portugal een periode van drie dagen van nationale rouw. Die rouw is ook te zien op de voorpagina's van de kranten. Een aantal daarvan ziet er uit als een rouwadvertentie met veel zwart en wit.