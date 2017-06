Politie Londen onderzoekt link dode en inrijden busje op moskeegangers

De man aan wie eerste hulp werd verleend, bezweek later aan zijn verwondingen. De politiechef zegt dat er wordt onderzocht wat de relatie is tussen de dood van de man en het incident, maar dat het nu nog te vroeg is om een definitief verband te leggen.

Het inrijden op moskeegangers gebeurde op Seven Sisters Road in het stadsdeel Finsbury Park. De politie kreeg rond 0.20 uur (lokale tijd) melding van het incident. Zeker is dat bij de aanval tien gewonden zijn gevallen. Twee personen verkeren in levensgevaar.

De politie doet onderzoek en zegt dat de zaak wordt behandeld als een terroristische daad "omdat het daar alle kenmerken van heeft".

"Het motief van de dader is echter nog niet zeker en wij blijven alle opties bekijken", aldus een politiechef. De Britse premier Theresa May heeft eerder laten weten dat de zaak wordt behandeld als een "potentiële terroristische aanval".

Aanhouding

De bestuurder van de bestelbus kon snel na het incident worden aangehouden. De 48-jarige man die ter plaatse werd gearresteerd, zat in het busje. Hij werd eerst door omstanders in bedwang gehouden en daarna aan de politie overgedragen. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht.

De man schreeuwde volgens ooggetuigen: ''Ik ga alle moslims vermoorden''. Britse media meldden voorts dat ooggetuigen hem hoorden roepen, nadat hij op mensen was ingereden: ''Ik heb mijn aandeel geleverd''.

De moskee heeft in een verklaring laten weten dat de gemeenschap zich al tientallen jaren inzet voor vreedzaamheid en tolerantie in Finsbury Park. ''We veroordelen elke daad van haat en deze poging onze geweldige gemeenschap te verscheuren.''