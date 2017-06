Overleden oud-bondskanselier Kohl krijgt 'staatsbegrafenis' EU

Het is een initiatief van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, die de vrijdag overleden oud-bondskanselier eens ''de grootste Europeaan die hij ooit had ontmoet'' noemde.

Een woordvoerder van de commissie zei dat de details en het tijdstip van de ceremonie nog moeten worden uitgewerkt.

Het eerbetoon is ongekend. De EU is geen staat en een rouwceremonie namens de EU is ook nergens in de Europese verdragen voorzien. Juncker houdt zich persoonlijk met de organisatie bezig en heeft daarover contact met de familie van Kohl, zo klonk het in het weekeinde in de omgeving van de commissievoorzitter.

Ereburger

In Bild am Sonntag zei Juncker dat de vroegere bondskanselier zelf ook voor een afscheid was dat over de nationale grenzen heen zou gaan.

Hij wees er op dat Kohl een van slechts drie Europese ereburgers was, naast grondlegger Jean Monnet en voormalig commissievoorzitter Jacques Delors.

''Helmut Kohl heeft het Europese huis met leven gevuld'', schreef Juncker vrijdag. ''Zonder Helmut Kohl was er geen euro geweest.''