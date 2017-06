Burgemeester Londen wijt torenbrand aan 'jarenlange verwaarlozing'

Khan deed die uitspraak na een kerkdienst waarin de slachtoffers werden herdacht. Hij toonde daarbij begrip voor burgers die boos zijn op de autoriteiten.

''Mensen hebben het gevoel dat de raad en de regering hun zorgen niet begrijpen en er ook niet in geïnteresseerd zijn'', concludeerde de burgemeester. Hij noemde het inferno een gevolg van ''de fouten en verwaarlozing door de politici''.

De brand leidde tot ten minste 58 doden en tientallen gewonden, van wie ongeveer tien nog in levensgevaar verkeren. Het dodental kan volgens de autoriteiten nog oplopen tot ongeveer zeventig personen.

Veiligsheidsgebreken

Kort na de ramp bleek dat er al jaren conflicten waren over de door brand verwoeste Grenfell Tower. Bewoners hadden onder meer geklaagd over de gebrekkige brandveiligheid, maar met die kritiek zou niets zijn gedaan. De emoties lopen daardoor hoog op. Tientallen woedende betogers bestormden vrijdag het kantoor van de Londense deelgemeente Kensington en Chelsea.

De burgemeester schreef in een zondag gepubliceerd opiniestuk in The Observer dat de dodelijke brand ook gevolgen heeft voor tienduizenden bewoners van vergelijkbare flats. Zij vragen zich af of ze daar nog wel veilig zijn.

Khan sloot niet uit dat dergelijke verouderde flatgebouwen uit de jaren zestig en zeventig in de nasleep van de brand tegen de vlakte gaan.

Gevelbekleding

De gevelbekleding van de Grenfell Tower had in Groot-Brittannië niet gebruikt mogen worden op zo'n groot gebouw, bevestigde minister Philip Hammond (Financiën) zondag in een televisieinterview met de BBC.

''Ik heb begrepen dat die gevelbekleding, deze brandbare bekleding die verboden is in Europa en de VS, ook hier verboden is'', zei Hammond.

De goedkope gevelbekleding wordt gezien als de reden dat het vuur zich snel kon verspreiden. De overheid concludeerde na de brand dat het materiaal niet gebruikt had mogen worden op een gebouw dat hoger is dan 18 meter. De minister verwees volgens zijn woordvoerder naar die mededeling.

Hammond zei verder dat uit een strafrechtelijk onderzoek moet blijken of bouwvoorschriften zijn geschonden toen het pand werd opgeknapt. Uit een ander onderzoek moet onder meer blijken of de bouwvoorschriften correct zijn opgesteld en op de juiste wijze zijn gehandhaafd.

Waarschuwing

De producent van de kunststof gevelplaten waarschuwde eerder voor de risico’s die deze met zich meebrachten voor hoge gebouwen, zo werd vorige week bekend.

Tabellen in een brochure die het bedrijf Reynobond in 2016 publiceerde, laten zien hoe deze platen van polyetheen alleen gebruikt mogen worden voor gebouwen die lager zijn dan tien meter.

"Zodra het gebouw hoger is dan de ladders van de brandweer, moet ander, minder brandbaar materiaal worden gebruikt", staat in de begeleidende tekst.