Drie doden door explosief in winkelcentrum Bogota

Er was op dat moment, ongeveer 17.00 uur lokale tijd, nog veel winkelend publiek. Het winkelcentrum Andino ligt in een chique wijk van Bogota. Nog eens elf mensen zijn er gewond geraakt, melden lokale media, van wie één ernstig.

Volgens de politie was het explosief in een toilet verborgen op de tweede verdieping van het gebouw.

Na de explosie werden omliggende straten ontruimd. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, evenals een team van de explosievenopruimingsdienst, dat de wijk heeft uitgekamd op zoek naar andere explosieven. Dat vertelt de burgemeester van Bogota aan persbureau Reuters. Op Twitter noemt hij de explosie "een laffe terroristische daad".

Verantwoordelijk

Hij heeft direct een onderzoek ingesteld naar het incident; het is vooralsnog niet duidelijk wie ervoor verantwoordelijk is.

Colombia is in het verleden vaker getroffen door bomaanslagen, onder andere door de guerrillabeweging FARC, met wie regering onlangs een vredesakkoord heeft getekend. De organisatie is nu bezig met met ontwapening. Recentelijk kwamen er aan het adres van de autoriteiten van Bogota wel bedreigingen binnen van de zogenaamde Golf Clan, een paramilitaire groep die actief is in de drugshandel, schrijft Reuters.