Zeker 24 doden bij grote bosbrand in centraal Portugal

Een aantal dorpen is "volledig ingesloten" door de vlammenzee, liet de burgemeester van het gebied aan de krant Público weten. President Marcelo Rebelo de Sousa bezocht het gebied en sprak van een situatie "die met geen andere gebeurtenis te vergelijken is".

Het aantal slachtoffers is gedurende de nacht opgelopen van negentien tot 24. Van de slachtoffers waren er zestien met hun auto's op weg toen ze ingesloten werden door de vlammen. Drie anderen stierven aan rookvergiftiging. Zeker twee personen worden nog vermist. Zo'n twintig gewonden, onder wie zes brandweermannen, zijn in ziekenhuizen opgenomen.

Sterke wind

Het vuur brak zaterdagmiddag rond 15.00 uur uit in de streek. Het is een dunbevolkt gebied, maar er zijn wel al enkele woningen in vlammen opgegaan. De oorzaak van de brand is nog onbekend; al zegt de burgemeester te vermoeden dat het om brandstichting gaat.

Het vuur woedt op vier verscchillende plekken. Het wordt door ongeveer 750 brandweerlieden bestreden, die ook worden bijgestaan door blusvliegtuigen. De bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt door een sterke wind.

De gemeente Pedrógão Grande ligt in het centrale district Leiria. Dit zijn de meest dodelijke bosbranden in Portugal in meer dan een halve eeuw.