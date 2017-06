President Brazilië klaagt miljardair aan om beschuldigingen corruptie

In een verklaring de president weten "alle passende acties" toe te passen tegen Batista, die in een interview met tijdschrift Época verklaart dat Temer binnen de regering een omkoopbare groep leidt. Temer stapt maandag naar de rechter.

De 77-jarige president is flink in opspraak vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij meerdere corruptieschandalen in Brazilië. Een derde van de ministers in zijn kabinet en een groot deel van de parlementsleden zijn ook onderwerp van corruptieonderzoeken.

Opname

In april leidde het uitlekken van een geluidsopname, waarop Temer een omkoping goedkeurt, tot massale rellen in vijftien Braziliaanse steden. Batista, die het gesprek opnam, overhandigde de opname aan het Braziliaanse Openbaar Ministerie als deel van onderhandelingen over strafvermindering.

De president zegt dat de opname is gemanipuleerd, maar het Braziliaanse volk wil dat hij zijn functie neerlegt. Het Electorale Hof van Brazilië heeft vorige week besloten dat Temer niet wordt afgezet. Vier van de zeven rechters stemden tegen en drie voor.