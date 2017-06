Politie Londen stelt dodental brand toren bij naar 58

De politie gaat ervan uit dat de vermiste personen zijn omgekomen, zegt politiecommissaris Stuart Cundy zaterdag.

Het is nog steeds onduidelijk hoeveel mensen in het pand waren ten tijde van de brand. Cundy roept iedereen op om zich te melden. "Het maakt niet uit waarom je dat nog niet hebt gedaan", zegt hij in een persconferentie. "We willen allemaal weten of je veilig en gezond bent." Hij voegt eraan toe dat het dodental nog kan oplopen.

De beelden die na de brand in de toren zijn gemaakt worden zondag vrijgegeven, op voorwaarde dat de politie dan met alle nabestaanden heeft gesproken.

Van alle dodelijke slachtoffers is maar één in het ziekenhuis overleden. Momenteel worden nog negentien mensen behandeld aan hun verwondingen. Tien van hen liggen in kritieke toestand. In de toren woonden in totaal circa zeshonderd mensen.

Direct hulp

De Britse premier Theresa May heeft zaterdag toegegeven dat de directe hulp voor bewoners die verzorging of informatie nodig hadden in de eerste uren na de brand in een flatgebouw in Londen "niet goed genoeg" was.

"Slachtoffers zijn bezorgd dat hun stem helemaal niet gehoord wordt en dat hun vele vragen over deze tragedie niet beantwoord worden. Daarom heb ik besloten tot een openbaar onderzoek, waarbij de kosten voor rechtsbijstand voor de getroffenen voor rekening van de overheid komen", zei de premier zaterdag. "Het onderzoek zal open en transparant zijn. De regering en alle betrokken ministers zullen volledig meewerken."

Brand

In de nacht van dinsdag op woensdag brak brand uit in de toren. Deze begon op de tweede verdieping en verspreidde zich snel door de hele flat. Meer dan tweehonderdvijftig brandweerlieden rukten die nacht uit om het vuur te blussen. Pas vrijdag was het gedoofd.

De oorzaak van de brand is nog steeds niet vastgesteld. De politie zegt geen enkele aanwijzing te hebben dat de brand is ontstaan door brandstichting. Cundy schat dat het weken duurt om het pand te onderzoeken en zelfs maanden voordat het onderzoek naar de brand klaar is.

Sommige bewoners zijn woedend. Ze zeggen eerder te hebben geklaagd over de brandveiligheid van de toren. Een actiegroep die beheerders en gemeente wees op het brandgevaar, reageerde woensdag op sociale media dan ook met de verzuchting dat hun waarschuwingen aan dovemansoren waren gericht.

Protest

In Londen gingen vrijdagavond honderden mensen de straat op om te protesteren tegen de autoriteiten. Deze doen volgens hen te weinig voor de bewoners die door de brand geen huis meer hebben. In de deelgemeente Kensington en Chelsea werd het gemeentehuis bestormd door boze Londenaren.

De woede richtte zich ook op May, die pas vrijdagmiddag met slachtoffers van de brand sprak. Koningin Elizabeth, leider Jeremy Corbyn van de Labourpartij en burgemeester Sadiq Khan deden dit wel. "May moet weg", scandeerden de boze demonstranten.