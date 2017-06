Britse hulpdiensten redden illegalen uit snikhete vrachtwagen

Automobilisten zagen de zwaaiende mensen in de truck en gebaarden naar de bestuurder dat hij moest stoppen. De 63-jarige man zette zijn voertuig daarop aan de kant bij een bushalte. Hulpverleners haalden dertien mannen, twee vrouwen en een kind uit de truck. Het gaat vermoedelijk om Irakezen.

Een politiewoordvoerder sprak over een ''potentieel levensbedreigende situatie'' omdat het 25 graden was in het gebied. ''Het was uitzonderlijk heet in het voertuig en het was belangrijk om snel op te treden'', stelde hij.

Twee mannen moesten na hun redding met uitdrogingsverschijnselen worden overgebracht naar het ziekenhuis. De anderen kregen water en medische hulp. De bestuurder van de vrachtwagen is opgepakt.