Toestand neergeschoten Republikeins Congreslid verbeterd

De 51-jarige politicus was niet het enige slachtoffer van de schietpartij. Vier anderen, waaronder de dader, raakten eveneens gewond. De dader overleed door een politiekogel.

De behandelend arts vertelde dat de prominente politicus, die ernstig gewond raakte aan de linkerheup, ''nog geruime tijd in het ziekenhuis zal moeten blijven''. Scalise, die veel bloed verloor omdat ook interne organen werden geraakt, zal nog enkele operaties moeten ondergaan, maar de verwachting is dat hij uiteindelijk weer kan lopen en rennen. De kans dat hij volledig herstelt is volgens de arts reëel.

Scalise oefende woensdag met partijgenoten voor de jaarlijkse liefdadigheidswedstrijd tegen Democraten in het stadion van de Washington Nationals. Veel Congresleden droegen donderdagavond tijdens het honkbalduel speciale hoofddeksels ter ere van Scalise.

Trump

De dader was vermoedelijk een Trump-hater. Volgens zijn broer was de man van slag geraakt door de verkiezing van Trump tot president van de VS. Scalise is binnen de Republikeinse fractie verantwoordelijk voor de discipline tijdens bijvoorbeeld stemmingen, de zogenoemde whip.

Trump noemde na de schietpartij in een reactie op Twitter het neergeschoten Congreslid ''een echte vriend en patriot''.