Personeel British Airways dreigt met grote staking in zomerperiode

Het is al lang onrustig bij de luchtvaartmaatschappij. Eerder werd wel al een akkoord gesloten over onder meer loonsverhoging. Maar veel stewards en stewardessen zijn het niet eens met de beslissing om reisvoordelen te schrappen voor werknemers die eerder dit jaar aan vakbondsacties hebben meegedaan.

Volgens Unite willen er wel tweeduizend medewerkers aan de staking in juli meedoen. Die actie is precies in de voor British Airways drukke zomerperiode gepland.

Unite hoopt daarom ook dat het bedrijf alsnog over de brug zal komen. De maatschappij vindt de actie echter ''extreem en volledig onnodig'', omdat Unite om zijn gelijk te halen ook al naar de rechter is gestapt.

Gevolgen

De precieze gevolgen van de aangekondigde staking zijn nog lastig in te schatten. De maatschappij zegt passagiers in ieder geval gewoon op hun bestemming te zullen afleveren.

In het weekeinde na Hemelvaart was er bij British Airways al sprake van grote vluchtuitval. Dat kwam door een computerstoring die het netwerk van het bedrijf platlegde. Enkele honderden vluchten moesten worden geannuleerd of liepen zware vertraging op en vele duizenden passagiers waren daarvan de dupe.

Volgens een eerste inschatting koste het incident de maatschappij zo'n 80 miljoen pond (91 miljoen euro), zo werd eerder deze week bekend.