Trump draait deels afspraken terug tussen Verenigde Staten en Cuba

Volgens Trump leidt zijn beleid tot "een veel betere deal voor het Cubaanse volk en de Verenigde Staten" dan die van zijn voorganger Barack Obama.

Vliegtuigen en cruiseschepen mogen nog altijd vanuit de VS naar Cuba vertrekken. De beperkingen in het persoonsverkeer treffen vooral reizigers die op eigen houtje naar het land gaan. Individueel naar Cuba reizen wordt moeilijker. Eerder maakte Obama een einde aan de regel dat Amerikanen alleen in groepsreizen het land in mogen.

Diplomatieke en handelsafspraken tussen de landen blijven staan, liet Trump weten in een toespraak tot de Cubaanse gemeenschap in Miami in de staat Florida, maar die dienen niet langer het "onderdrukkende regime". Hiermee verwijst hij onder meer naar de nieuwe handelsbeperkingen tussen Amerikaanse bedrijven en het Cubaans leger, dat met een conglomeraat in alle economische sectoren aanwezig is.

Relatie

''Met God's hulp krijgen we snel een vrij Cuba'', zei Trump tijdens zijn toespraak. Het Witte Huis draait het beleid van Obama uit 2014 voor een deel terug, de deur gaat niet dicht. De ambassadeur wordt niet teruggehaald uit Havana en de importregels voor Cubaanse rum en sigaren blijven soepel.

Trump koos vooral in woord en gebaar een harde opstelling tegen Cuba. ''We zullen ten aanzien van communistische onderdrukking er niet langer het zwijgen toedoen''.

De relatie tussen de VS en Cuba is jarenlang slecht geweest. In december 2014 besloten Obama en zijn ambtgenoot Raul Castro de gespannen relatie te kalmeren. Obama was in 2016 de eerste Amerikaanse leider in 88 jaar die het eiland bezocht.