Duitse oud-bondskanselier Helmut Kohl (87) overleden

Kohl was van 1982 tot 1990 de leider van West-Duitsland en werd later ook bondskanselier van het verenigde Duitsland. Deze functie bekleedde hij tot 1998. Hij was daarmee de langstzittende bondskanselier. Van 1973 tot 1998 was hij daarnaast ook voorzitter van de Duitse partij CDU.

De Duitse politicus geldt als een van de belangrijkste personen achter de hereniging van Duitsland en staat bekend om zijn vroege toenadering tot het oosten. Ook speelde hij een grote rol bij de vorming van de Europese Unie en de totstandkoming van een gezamenlijke Europese munt. Kohl wordt alom geroemd voor zijn inzet in de internationale politiek en werd door de Europese Raad benoemd tot ereburger van Europa.

Kohl bleef in de jaren na zijn aftreden politiek zeer actief. In 2000 kwam er echter een einde aan het erevoorzitterschap van het CDU wegens zijn rol in een geruchtmakende affaire over illegale sponsoring van de CDU. Hij weigerde de namen van de geldschieters bekend te maken omdat hij hun zijn erewoord had gegeven.

Rutte

In een reactie op het overlijden van Kohl heeft demissionair premier Rutte laten weten bewondering te hebben voor het werk van de oud-bondskanselier. "Helmut Kohl heeft als bondskanselier van de eenheid de Duitse geschiedenis en daarmee de Europese, eigenhandig vormgegeven. Duitsland verliest een groot staatsman die overtuiging en daadkracht paarde aan overleg en zorgvuldigheid. We herdenken hem met diep respect", aldus Rutte.

Gezondheid

In 2008 werd er al melding gemaakt van een verslechterde gezondheidstoestand van Kohl. Ook zat hij al geruime tijd in een rolstoel. In 2015 onderging Kohl nog een heupoperatie, met zware complicaties tot gevolg.

Kohl is 87 jaar geworden.